Mesa Política del FA adhiere al trabajo de la Articulación Nacional No a la Reforma

Por unanimidad, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) aprobó una declaración en la que expresa “su adhesión y compromiso con el trabajo y los objetivos” de la Articulación Nacional No a la Reforma, que desarrolla la campaña contra la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que promueve Jorge Larrañaga (Partido Nacional) y que se plebiscitará en octubre. Luego de la reunión, Andrés Carvajales, secretario político del FA, aseguró que la reforma propuesta “no va a resolver los problemas de seguridad y convivencia que tiene el país, que por cierto los reconocemos”, y agregó que incluso los cambios planteados “pueden llegar a tener la potencialidad de agravar dichos problemas”. Con la declaración de ayer, manifestó Carvajales, de alguna manera el FA “se pliega a la Articulación Nacional No a la Reforma”.

“El enfoque de seguridad tiene que ser no necesariamente más de lo mismo, pero sí trabajar mejor la complementariedad de trabajo entre ministerios, con políticas que son de prevención, de represión cuando corresponda, y también de rehabilitación”, y enfatizó en la necesidad de trabajar como política de Estado “en un cambio radical en las condiciones de reclusión que tenemos”. “No dejamos de ser autocríticos con las cosas que no hemos podido resolver, pero entendemos que por ahí puede haber un camino que no pasa por profundizar el enfoque represivo, endurecer las penas o militarizar la seguridad interna”, señaló.