Capusotto en Uruguay: todos los domingos, el proyecto Flúo estrena micros del humorista argentino

James Bo, el agente secreto uruguayo, debe frenar una invasión de indignados argentinos. Los espía con un pancho a control remoto, les envía un misil “termonuclear” que dirige con una “bombilla joystick”. Todo pasa en el Centro de Montevideo. Es el primer episodio de las aventuras de Peter Capusotto en Uruguay, que el sitio Flúo subió el domingo pasado y planea seguir subiendo los próximos domingos.

Son micros, no programas enteros, y es lo más reciente que ha hecho el humorista argentino, que no producía material nuevo para tevé desde 2017.

La temporada, llamada Peter Capusotto en Uruguay, va directo al tema del vínculo entre los rioplatenses. "Siendo nosotros argentinos, la idea no era hacer humor uruguayo o personajes uruguayos, más allá de James Bo, que es un personaje que es uruguayo. El punto de vista fue integrar qué significa esto, que dos argentinos empiecen a hacer humor en Uruguay. Qué hace Micky Vainilla, qué piensa Violencia Rivas, o quién es James Bo. O sea, poner dentro del acto, del guión, la idea de que Capusotto haga algo desde Uruguay. No dejamos de lado lo argentino, la argentinidad, porque siempre nos pareció un tema muy rico el de la relación entre Uruguay y Argentina", dice Pedro Saborido, guionista y socio de Diego Capusotto.

Aunque reveló que cabe esperar apariciones de los personajes Micky Vainilla y Violencia Rivas, Saborido prefiere no revelar qué motivos los acercan a Uruguay.

En cambio, de la iniciativa de traer a Capusotto y Saborido a Montevideo sí, se puede hablar. El que la cuenta es Marco Caltieri, creativo publicitario, cocreador de la revista Guacho! y autor del Metro de Montevideo, un proyecto que empezó como una serie de postales ficticias en 2011 y que en junio de este año ganó el fondo de SeriesUy para transformarse en una sitcom.

"El año pasado nos conocimos con Pedro dando unas charlas en Paysandú. A Pedro le gustó mi charla, que era bastante peleadora respecto a los medios digitales, o a las ideas que usualmente giran alrededor de los medios digitales, y quedamos en contacto. Las charlas que dio él estuvieron tremendas, fueron muy inspiradoras e influyeron en lo que empezaba a ser Flúo, y sentí que podíamos hacer algo juntos. Le contamos del proyecto y se entusiasmó, al punto de involucrarse así. Hemos estado trabajando en conjunto estos meses, afinando, encontrando el tono, pensando en desarrollar algo que se viera y se sintiera específico para Uruguay", dice Caltieri.

La nueva pantalla

El creativo define a Flúo como "un proyecto que arrancamos varios publicitarios más, como Gustavo Etchandy, Diego Nietto y Gervasio Della Ratta, entre otros, para romper una inercia de los medios en Uruguay. Nos inspiramos en proyectos como Filo News, Pictoline o Muy Liebre. Flúo es una apuesta a construir un medio de comunicación 100% digital, con fuerte trabajo en redes, sobre todo en Instagram, Twitter y Facebook. Flúo puede terminar siendo un canal de TV, una radio, un rumor o una fábrica de remeras. Se trata de una experiencia que quiere conjuntar talento, cultura y personalidades que no están teniendo lugar en los medios tradicionales".

Junto a los humoristas, los creativos de Flúo definieron que el formato debía ser el de micros y no el de episodios largos. "No fue fácil, pero teniendo en cuenta que nuestro proyecto tiene a Instagram como el eje alrededor del que giran todos los contenidos, eso determina los formatos. En Flúo nos impusimos ese formato casi de manera estilística. Como las canciones de Los Ramones. Todo lo que hacemos en Flúo, más o menos, es de 1 minuto y 1:1. El 1:1 aprovecha mejor la pantalla, si no girás el celular, que el 16:9. Y por cuestiones productivas no podemos hacer versiones distintas para cada red social. Entonces asumimos esa limitación de tiempo y formato propia de Instagram como una característica del proyecto. Y trasladamos eso a Pedro y Diego quienes con mucha tolerancia y paciencia lo aceptaron e incorporaron. Creo que entender que Flúo es un medio que es distinto a los demás, implica entender que produce distinto".

Aunque Flúo está en marcha desde hace unos meses, es la primera vez que trabajan con una figura mediática, es decir, con convocatoria propia. "La verdad es que Flúo va mutando bastante. Ya van varias etapas que cierra, en muy poco tiempo. Lo atribuimos un poco a lo líquido del asunto (nosotros decimos que es gaseoso) y a nuestras propias ganas de buscar. Primero generamos contenidos propios, luego fuimos a buscar contenidos de terceros, alineados a lo que queríamos contar, y ahora estamos profundizando una línea que también teníamos al inicio: tomar experiencias interesantes en la red y convertirlas en otra cosa. Es decir, dentro del mundo de las redes, ya habíamos recurrido a gente con convocatoria propia. El mejor ejemplo es Nadie Chequea Nada. Los ayudamos a desarrollar un producto audiovisual interesante. Eso implica vencer el miedo a enfrentar una cámara (aunque sea una cámara de un celular), montar una estructura de producción y narrativa. Hay que hacer una determinada cadena de montaje de todo eso. Aunque sea casera o pequeña. También pasó con Bomba & Plena, está pasando con Camilanesas y varios proyectos más que estamos desarrollando. Tener a Peter Capusotto y sus videos en ese plan, afirmando ese formato y actitud que queremos establecer, nos hace sentir más fuertes. Porque la convocatoria de Peter Capusotto viene de la tele y de YouTube. Meterlo en Instagram, Twitter y Facebook como toda pantalla es muy interesante. Sentimos que así como nosotros estamos yendo a buscar la tele, también estamos trayendo la tele a nosotros. Nuestro sueño es derrotar a la tele. Y quedarnos con lo poco bueno que tenga", dice Caltieri.